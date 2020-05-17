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Fethiye'de bakıma alınan teknede yangın çıktı

Fethiye'de bakıma alınan teknede yangın çıktı
Fethiye'de bakıma alınan teknede yangın çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bakım için karaya çıkartılan 14 metre uzunluğundaki ’You Are Life’ isimli gezi teknesinde yangın çıktı.

Fethiye’de bakıma alınan teknede yangın çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Karagözler Mahallesi'ndeki bulunan Fethiye Tersanesi'nde bakım için karaya çekilen Osman K'ya ait 14 metre uzunluğundaki "You Are Life" isimli gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Teknede yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlı, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği bağlı ekiplerinden sevk edildi.

Olay yerine gelerek müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın güçlükle söndürüldü.

Yatta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangının başka teknelere sıçramadan söndürülmesi büyük bir facianın önüne geçildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Murat Yalçın

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