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Fethiye'de denizin rengi turkuaza döndü

Fethiye'de denizin rengi turkuaza döndü
Fethiye'de denizin rengi turkuaza döndü

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi’nde, deniz suyu turkuaz renge büründü.

Fethiye’de denizin rengi turkuaza döndü - Tıkla İzle

Fethiye ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz Plajı'nda denizin rengi görenleri şaşırttı. Tatile gelenler ise bu manzarayı bol bol fotoğrafladı. Geçtiğimiz yıl yağış sonrası denizin rengi turkuaz renk alırken, bu yıl ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde geçmesine bağlanan renk değişimi, dalgalar ile birleşince eşsiz bir görüntü oluşturdu. Yaz sezonunu henüz kapatmamış çok sayıda yerli ve yabancı turist, Ölüdeniz'deki eşsiz manzarayı kaçırmayıp, fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Murat Yalçın

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