Fethiye'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Cami Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Göl'ün (48) kullandığı 48 HV 359 plakalı motosiklet ile A.B. (40) idaresindeki 48 PM 611 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşen sürücüler yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan iki motosiklet sürücülerine olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Soner Göl, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. A.B'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Murat Yalçın