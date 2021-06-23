Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre; Emin Yaman (19) yönetimindeki 48 BAJ 82 plakalı Citroen marka otomobil Mustafa Kemal bulvarı 807 sokak kavşağında Hasan Aslan (54) yönetimindeki 06 CPG 47 plakalı Honda marka otomobil ile çarpıştı.

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Malik Yazan (20), Eylül Deniz Durmaz (20), Sude Mut (19), Sude Çisem Tuna (19), Burcu Aslan(28) ve Birsen Aslan (49) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada devrilen otomobilde sıkışan sürücü Aslan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedekihastanelere kaldırıldı. Hasan Aslan ile Birsen Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Murat Yalçın

