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Fethiye'de kaybolan yaşlı adam için seferberlik

Fethiye'de kaybolan yaşlı adam için seferberlik
Fethiye'de kaybolan yaşlı adam için seferberlik

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaybolan yaşlı adamı, JAK, komando timi, iz takip köpekleri ve Afad arıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kızılbel Mahallesi merkez mevkiinde eşi ile yaşayan 85 yaşındaki Hayri Kaya, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Havanın kararmasına rağmen, Kaya eve dönmemesi üzerine yakınları çevrede arama yaptı.

Yapılan aramalarda Kaya bulunamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Bölgeye Muğla Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu'ndan askerler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ekipleri ile Cevher isimli iz takip köpek sevk edildi.

Mahalle Muhtarı Ferhat Kavcar, yaptığı açıklamada, Eşi ile birlikte yaşıyor. Eve gelmediğini öğrenince tüm arama kurtarma ekipler ve mahalle sakinleri ile gece belirli bölgeleri aradık. Sabah yine aramaya başladık. Bizim için üzücü bir olay mahallemizde ilk kez oluyor dedi.
Drone ile de arama çalışmalarına devam ediliyor.

Murat Yalçın
 

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