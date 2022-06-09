Fethiye'de lüks villaya uyuşturucu baskını

Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Mahallesinde Lüks bir Villada uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen ABD uyruklu A.BA ile E.D'ye operasyon düzenledi. Şüphelilerin villasında yapılan aramada 5 bin 450 gram kubar esrar, 186 kök keneviri, hassas terazi, 10 adet ikişer gram ağırlığında poşet içerisinde esrar maddesi, 2 adet esrar öğütme aparatı, 47 adet esrar yetiştirmede kullanılan aydınlatma, havalandırma ve kimyasal madde, 3 bin 280 TL, 20 İskoç sterlini, 20 İngiliz sterlini, 120 Euro ve 15 dolar para ele geçirildi. Operasyonda ABD uyruklu A.B.A ile E.D ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Murat Yalçın