Fethiye'de motosiklet kazası: 1 ölü

Kaza, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dinçer Olgun (35) idaresindeki 48 PN 136 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Olgun ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaralı sürüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Olgun, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Murat Yalçın

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