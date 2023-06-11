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Fethiye'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Fethiye'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Fethiye'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Fethiye'de orman yangını büyümeden söndürüldü - Tıkla İzle

Yangın, Göcek Taşbaşı Mahallesi yakınlarında saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 ilk müdahale aracı ile karadan, 2 helikopter ve 2 uçak ile de havadan müdahale edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, yangından 5 dekarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi.

Murat Yalçın
 

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