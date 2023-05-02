Fethiye'de otomobil mermer dükkanına daldı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi, Atatürk Bulvarında, önündeki otomobile çarpmamak için manevra yapan R.M.K, aracının kontrolünü kaybetti. Otomobil takla atarak, mermer dükkanına girdi. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer otomobil sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Murat Yalçın



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.