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Fethiye'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Fethiye'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Fethiye'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti, kocası ise ağır yaralandı.

Fethiye’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, Muğla-Fethiye Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 48 FA 456 plakalı otomobil, Yanıklar mevkiindeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Günay Budak (72) ile Hasan Budak'a (69) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı çift yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri 72 yaşındaki Günay Budak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada Hasan Budak ise ağır yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü F.A. gözaltına alınırken, yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Yalçın

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