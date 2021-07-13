Fethiye'de otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Ayşegül T. yönetimindeki 48 ADD 220 plakalı otomobil, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Yasin A.'nın kullandığı 48 H 4471 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki minibüs durağına çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ayşegül T. ve Melike Ç. 112 Acil Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Murat Yalçın