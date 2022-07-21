Fethiye'de park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halindeki aracın camı kırılarak cüzdan ve telefon çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyen ekipler, bölgede çalışma başlattı. Polis ve mahalle bekçileri tarafından bulunan şüpheli S.G, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin arıdan adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık anını kameralar kaydetti

Kameraya yansıyan görüntülerde zanlının aracın sağ kapı camını zorlayarak kırıp, kapıyı açtığı görüldü. Koltuğa oturan zanlının yaklaşık 2 dakika araçta arama yaptığı gözlendi.

Murat Yalçın

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