İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fethiye'de trafik kazası: 5 yaralı

Fethiye'de trafik kazası: 5 yaralı
Fethiye'de trafik kazası: 5 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Fethiye'de trafik kazası: 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Çırpı Kavşağında meydana geldi. Erol A. idaresindeki 07 Y 5047 plakalı otomobil ile Hakan İ. yönetimdeki 34 FIY 191 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Erol A . idaresindeki otomobil ve araçta bulunan Yaşar S., Emine S., Nefes S.(4) ve Ümmügülsüm S. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalenin ardından yaralılar, Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Murat Yalçın

İLGİLİ HABER
Kuşadasında motosiklet kazası: 1 ölü Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ölü
İLGİLİ HABER
Mersinde trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı! Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı!
İLGİLİ HABER
Akıl almaz kaza! Akıl almaz kaza!

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.