Fethiye'de trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi Çalış Kavşağı'nda B.U. idaresindeki 48 RY 949 plakalı otomobil ile R.S. yönetimindeki 48 ES 051 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler B.U. ve E.S.'nin yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan M.A, M.S., A.G., D.U., yaralandı.

Murat Yalçın

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