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Fethiye'deki cinayete 2 tutuklama

Fethiye'deki cinayete 2 tutuklama
Fethiye'deki cinayete 2 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybeden Barış Bektaş'ın olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si mahkemece tutuklandı.

Fethiye'deki cinayete 2 tutuklama - Tıkla İzle

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin önünde 4 kişinin tartışması kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Barış Bektaş, kalbinden ve sırtından bıçak darbesi aldı. Durumun bildirilmesi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Beştaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beştaş'ın öldürülmesiyle ilgili C.O., S.K., F.E. ve H.Ç. gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece H.Ç. ve S.K. tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderilirken, C.O. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Murat Yalçın

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