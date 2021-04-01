Fethiye'deki dolu sahili beyaz örtü ile kapladı

Fethiye'de öğle saatlerinde başlayan yağış, Ölüdeniz Mahallesi'nde dolu olarak kendini gösterdi. Etkili olan dolu Kıdrak Plajı'nı kapladı. Beyaz örtüyle kaplanan sahili, bölgede bulunan bazı vatandaşlar da görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında arkadaşları ile paylaşırken, karla kaplanan alanları andıran dolu ile kaplı sahil, sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini kazandı.

Uzun yıllardır Fethiye'de bulunduklarını ve ilk kez sahili bembeyaz gördüğünü söyleyen vatandaşlar, arkadaşlarının da görüntüleri gördüğünde şaşkınlık yaşadığını ve doluyu kar zannettiklerini belirttiler.

Murat Yalçın

