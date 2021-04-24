Fethiye'deki kazada yaralanan genç, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza; Babataşı Mahallesi'nde 6 Nisan'da meydana gelmişti. Mustafa D. (39) yönetimindeki 48 ADP 881 plakalı otomobilin, Hüseyin S'nin (18) kullandığı 07 ALT 993 plakalı motosikletle çarpışması sonucu yaralanan Hüseyin S. ve ağır yaralanan Fatih Durmaz Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü Mustafa D. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Fatih Durmaz, devlet hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınları tarafından hastaneden alınan Durmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Göcek Mahallesi mezarlığa defnedildi. Kazada yaralanan diğer kişinin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Murat Yalçın

