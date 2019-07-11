Fethiye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Toptancı Hali arkasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dün öğleden sonra başlayan Dalaman'daki büyük orman yangınını, bugün öğleye doğru kontrol altına almayı başaran orman ve itfaiye ekipleri, daha sonra Milas ve Köyceğiz'de çıkan yangınların ardından son 24 saatte 4'üncü ihbar olarak Fethiye'ye yöneldi.

Dünden buyana yangından yangına koşan orman ve itfaiye ekipleri, kısa sürede Fethiye'deki yangına müdahale etti. Havadan 3 helikopter ve karadan çok sayıda ekibin katıldığı yoğun çalışmalar sonucu yangın, 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Mehmet Barlas - Murat Yalçın