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Fethiye'ye tatilci akını

Fethiye'ye tatilci akını
Fethiye'ye tatilci akını

Kurban Bayramı tatilini Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçirmek isteyen vatandaşlar, ilçe girişi ve Ölüdeniz’de kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Fethiye’ye tatilci akını - Tıkla İzle

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte vatandaşlar tatil yörelerine akın etti. Fethiye'ye gelen tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trafikte aksamaların önüne geçmek için jandarma ekipleri kavşaklarda ve yolda görev yaptı. Mahalledeki Belcekız ile Kumburnu plajlarına gitmek isteyen bazı tatilciler ise kuyruk nedeniyle araçlarını park ederek sahile yürüyerek ulaştı.

Murat Yalçın
 

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