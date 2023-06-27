Fethiye'ye tatilci akını

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte vatandaşlar tatil yörelerine akın etti. Fethiye'ye gelen tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trafikte aksamaların önüne geçmek için jandarma ekipleri kavşaklarda ve yolda görev yaptı. Mahalledeki Belcekız ile Kumburnu plajlarına gitmek isteyen bazı tatilciler ise kuyruk nedeniyle araçlarını park ederek sahile yürüyerek ulaştı.

Murat Yalçın



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