FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci'nin ifadeleri ortaya çıktı

Geçmiş yıllarda 22 kez ABD'ye giderek Fetullah Gülen ile görüştüğü tespit edilen Bekmezci'nin örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olduğu ve canlı kurye görevi yaptığı belirlenmişti. Bekmezci, Karşıyaka'da piyasa değeri 2 milyon TL olan lüks bir sitedeki dairede 11 cep telefonu ve 41 bin 446 Amerikan doları ile 66 bin 625 TL para ile yakalanmıştı. Yakalanan telefonlar ve hatlar üzerinden ABD ile görüşmeler yapıldığı tespit edildi.

Hastane hakkında soruşturma başlatıldı

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu ele geçirilen yaklaşık 300 bin TL civarındaki paranın Yusuf Bekmezci tarafından örgütün kripto isimlerine aktarıldığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında Bekmezci'nin özel bir hastanede sahte kimlikle yaklaşık 3 ay önce kalçasından ameliyat olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda araştırma yapan ekipler FETÖ yöneticisini ameliyat eden hastane ile kimlik sahibi hakkında da soruşturma başlattı.

“Ona terörist diyemem”

Öte yandan Bekmezci'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde örgütün elebaşı Fetullah Gülen hakkında, "Kendisiyle geçmiş yıllarda İzmir'de bir Kuran kursu kurduk. Fetullah Gülen'i severim. Ona terörist diyemem çünkü hiçbir terör faaliyetini görmedim" dediği belirtildi.

Aynı evde yakalandıkları Akif Sarı'yı tanımıyormuş

FETÖ'nün yönetici kadrosunda olduğu belirtilen Bekmezci'nin aynı evde yakalandıkları sözde Karşıyaka eyaleti imamı Akif Sarı'yı tanımadığını ve Sarı'nın o akşam misafirliğe geldiğini söylemesi dikkat çekti. Bekmezci verdiği ifadede, “Bank Asya'ya hiç para yatırmadım ve hesabım da yoktu. Çocuklarım da cemaat okullarında okumadı" dedi.

Örgüt içerisinde 'Kadim Abi', 'İrşatçı' gibi sıfatlarla tanınan Yusuf Bekmezci'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ali İhsan Çiftçi

