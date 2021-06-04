FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı

FETÖ/PDY'nin yurt dışındaki okullarında görev yapan ve örgütün tepedeki isimleriyle irtibatlı olduğu belirlenen Selahaddin Gülen, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan FETÖ'nün yurtdışı yapılanması soruşturması kapsamında şüpheli Selahaddin Gülen'in örgüt ile iltisaklı okulda öğretmen olarak görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile irtibatlı olduğu ve ByLock programını kullandığı ifade edildi. Şüphelinin üzerine atılı ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan çıkarıldığı Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır” denildi.

Engin Yağcı