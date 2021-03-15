FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken böyle yakalandı

Alınan bilgiye göre, Artvin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Çorum Hitit Üniversitesinde Dr olarak görev yapmakta iken 15 Temmuz sürecinde FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği sebebiyle ihraç edilen ve eşi ile birlikte hapis cezası alan Bylock kullanıcıları MKK ve eşi ŞRK isimli şahıslar, Sarp Sınır Kapısı'ndan yasadışı yollarla Gürcistan'a çıkış yapmak isterken yakalandı.

34 plakalı bir tırın dorsesinde yakalanan şahıslar haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Adem Güngör

