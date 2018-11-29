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FETÖ firarisi kuru yük gemisinde yakalandı

FETÖ firarisi kuru yük gemisinde yakalandı
FETÖ firarisi kuru yük gemisinde yakalandı

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Milas'ın Güllük Limanı'nda açıkta bekleyen ve Fransa'ya gidecek olan “Karsoy” isimli kuru gemisinin içerisinde saklandığı belirlenen; Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan H.K., Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kuru yük gemisi içerisine saklanan H.K.'nın, 12. Sulh Ceza Hakimliğinin FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yakalama kararı çıktığı öğrenildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında; 12. Sulh Ceza Hakimliğinin FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı çıkan H.K.'nın ifade işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.  

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