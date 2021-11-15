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FETÖ hükümlüsü eski hakimin ‘Balyoz sanıkları yeniden yargılansın' talebine ret

FETÖ hükümlüsü eski hakimin ‘Balyoz sanıkları yeniden yargılansın' talebine ret
FETÖ hükümlüsü eski hakimin ‘Balyoz sanıkları yeniden yargılansın' talebine ret

'Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak' suçundan 12 yıl hapse çaptırılan Balyoz davasının eski hakimi Ali Efendi Peksak’ın, Balyoz davasında beraat kararı kesinleşen sanıkların yeniden yargılanması yönündeki talebi reddedildi.

'Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçundan 12 yıl hapse çaptırılan Balyoz davasının eski hakimi Ali Efendi Peksak, tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Balyoz davasına ilişkin dilekçe gönderdi. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, beraat kararı kesinleşen 236 sanığın yeniden yargılanması talep edilerek, beraat kararının hatalı olarak verildiği belirtildi. Talebi değerlendiren mahkeme, Peksak'ın talebinin usulden reddine karar verdi.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından yeniden görülen Balyoz Davası'nda yargılanan 236 kişi beraat etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 sanık yönünden verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, karara itiraz etti.

Başsavcılığın itirazı üzerine, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021 tarihinde aralarında eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanık hakkındaki beraat kararını bozdu. Dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Sanıklar, Çetin Doğan, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın yeniden yargılandığı dava sürüyor.

Gamze Erdemir

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