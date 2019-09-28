FETÖ, iç savaş ve darbeden kaçınmadı

Genelkurmay Çatı davasının gerekçeli kararında önemli tespitler yer aldı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tamamlanan 2 bin 337 sayfalık kararda, darbe girişimin bir numaralı ismi Akın Öztürk'ün sözde Genelkurmay Başkanlığı görevini kabul ederek Akıncı Üssü'nde darbeyi koordine ettiği anlatıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 19 Mart 2016'da Pensilvanya'dan ilk defa giydiği asker yeşili bir pardösüyle Alison Lurie'nin ifadesiyle ‘giysi dili' ile bir konuşma yaptığı belirtilen kararda, buradaki hedef kitlesinin, örgütün TSK içerisindeki mensupları olduğu, bunu da subliminal mesaj olarak verdiği aktarıldı. Gerekçeli kararda, FETÖ elebaşı Gülen'in darbe girişimi çağrısını bu şekilde yaptığı ifade edildi.

TSK'DAKİ YAPILANMAYA GÜVENDİLER

FETÖ'nün en çok sızdığı kurumların başında TSK'nın geldiği belirtilen kararda “TSK içerisinde FETÖ mensuplarına yönelik hiçbir çalışma yapılmamış. Balyoz, Ergenekon gibi davalarla TSK'nın yıprandığı, somut delil olmadan bir de örgüt unsurlarına yönelik yapılacak çalışmanın TSK'yı huzursuz edeceği, motivasyonunun düşürüleceği ileri sürülerek FETÖ'nün askerî yapılanmasının araştırılması önlenmiştir. TSK içerisinde bu yapılanmaya güvenerek üst düzey örgüt yöneticileri Türkiye'yi tehdit etmekten, iç savaş ve askeri darbeden kaçınmamışlardır” ifadeleri kullanıldı.

Kararda mahkemede darbe girişiminden haberinin olmadığını beyan eden sanıkların, toplantı ve hazırlıkları, gece boyunca halkın söylemleri, sosyal medya paylaşımları, Cumhurbaşkanı, bakanlar ve askeri yetkililerinin açıklamaları, aldıkları askeri eğitim durumları, duruşmalardaki bilgi ve görgüleri dikkate alındığından sözlerine itibar edilmeyeceği aktarıldı.

Kararda, bazı örgüt mensubu sanıkların 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve diğer kamu görevlilerini suçladıkları, kendilerine emir vererek darbeye katılan komutanlarını korudukları kaydedildi. Bazı sanıkların, savunma vermekten kaçındıkları belirtilerek, “Bu hususun mahkememizce yargılamayı uzatmaya yönelik olduğuna karar verilmiştir” denildi.

Türkiye Gazetesi