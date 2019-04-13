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FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı
FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan FETÖ'nün sözde mahrem sorumluları tarafından oluşturulan fişleme listesinde en üste olan, FETÖ'den ihraç edilen ve firari durumda olan eski emniyet müdürü Erdoğan Erdal tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonda, daha önce emniyet müdürü olarak görev yaparken FETÖ ile irtibatlı olduğu ileri sürülerek meslekten ihraç edilen ve FETÖ'nün kentteki polis okulunun "mahrem abisi" olduğu gerekçesiyle aranan firari emniyet müdürü Erdoğan Erdal yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından İzmir Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 

Sahte kimlikle yakalanan Erdoğan Erdal'ın ByLock kullanıcısı olduğu, Fethullahçı Terör Örgütü sözde mahrem sorumlular tarafından oluşturulan fişleme listesinde en üste olduğu bildirildi.  

Nazmi Can Arslan

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