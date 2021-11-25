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FETÖ mensubu eski emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ mensubu eski emniyet müdürü tutuklandı
FETÖ mensubu eski emniyet müdürü tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken Hudut Kartalları tarafından yakalanarak gözaltına alınan eski emniyet şube müdürü tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Hudut Kartalları tarafından yakalanan eski emniyet şube müdürü A.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili olduğu ve daha önce meslekten ihraç edildiği tespit edilen A.Ç, Edirne Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ
 

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