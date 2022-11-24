FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir merkezli Tekirdağ, Kayseri, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Erzurum'da 18 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Taşkın Sarıca
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