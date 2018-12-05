FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı...

Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Karabük merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu'da ankesörlü telefon hatlarından ardışık arama yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 10 askerden 5'i sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemi ile mahkemeye sevk edilen Salih Sefa A., Mustafa A., Osman Hulusi A. ve Ökkeş Y. tutuklanırken, Özgür Ç. ise yurtdışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Emniyette gözaltında bulunan E.B., Ö.F.S., N.D., E.Ç. ve F.Ç.'nin ise sorgusu devam ediyor.