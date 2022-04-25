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FETÖ operasyonunda 5 üye yakalandı

FETÖ operasyonunda 5 üye yakalandı
FETÖ operasyonunda 5 üye yakalandı

Denizli’de aralarında avukat mahrem yapılanmasında da yer alan 5 FETÖ’cüden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, avukat mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Yapılan bir diğer operasyonda ise “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek” suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 üye ve “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 üye daha yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eren Elyesa Polat

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