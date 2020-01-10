FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve esnafın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i bugün sabah erken saatlerde Balıkesir'de adliyeye sevk edilirken, 1 şüpheli ise Tokat'ta adliyeye çıkarıldı.

Yurt dışında olduğu anlaşılan diğer zanlı ile ilgili çalışma ise sürüyor.

Taşkın Sarıca

