İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı
FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir Terörle Mücadele Şube ekiplerinin 3 gün önce gerçekleştirdiği FETÖ/PDY eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı bugün tutuklandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, TEM ekipleri tarafından Balıkesir, Edirne, Ankara ve Sakarya'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 3'ü halen görevde, 5'i ihraç edilmiş 8 subay ile 2 sivili gözaltına alınmıştı. Emniyette sorguları tamamlanarak adliyeye çıkarılan 10 şüpheliden 6'sı bugün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taşkın Sarıca
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.