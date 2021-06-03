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FETÖ operasyonunda 6 tutuklama!

FETÖ operasyonunda 6 tutuklama!
FETÖ operasyonunda 6 tutuklama!

Balıkesir merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 16'sı adli kontrol kararıyla 2'si de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Hüseyin Tokmak
 

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