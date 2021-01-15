FETÖ operasyonunda Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı



Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerince kullanılan gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 37 şüpheli için yakalanama kararı çıkarılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 37 şüphelinin yakalanması için bu sabaha karşı İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Niğde, Yozgat, Bursa, Kocaeli ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları ve daha önce KHK ile ihraç edilen aralarında vergi müfettişi, gümrük çalışanı, doktor, polis ve üniversite çalışanı 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Aranan FETÖ üyesi 11 kişinin yurt dışına firar ettiği tespit edilen operasyonda adreslerinde bulunamayan diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadedleri alınmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.