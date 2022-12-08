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FETÖ-PDY çerçevesinde aranan 1 şüpheli yakalandı

FETÖ-PDY çerçevesinde aranan 1 şüpheli yakalandı
FETÖ-PDY çerçevesinde aranan 1 şüpheli yakalandı

Isparta’da başkalarının kimliğini kullanarak kaçmaya çalışan 1 şüpheli terörle mücadele ekipleri tarafından yakalandı. hakkında arama kararı bulunan şüpheli cezaevine teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü FETÖ-PDY çerçevesinde adli makamlarca aranan ve başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaçmaya çalışan eski muhasebeci 1 şahıs, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Isparta merkez kafeler bölgesinde yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklaarak cezaevine gönderildi.

Rukiye Senem Ok
 

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