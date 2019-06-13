FETÖ propagandası yapan 'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Fuat Avni isimli hesabından sonra en önemli propaganda sosyal medya hesaplarından birisi olduğu değerlendirilen 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter hesabına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında hesabı kimin yönettiğine yönelik çalışmalar sonucunda hesabın E.B. tarafından yönetildiği belirlendi. Hakkında FETÖ üyeliği ve terör örgütü propagandası suçlarından gözaltı kararı verilen E.B. Beylikdüzü'ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

İrem Demir - Mehmet Yusuf Melikoğlu