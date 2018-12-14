FETÖ sanığı eski komutan vekiline müebbet hapis

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Dalgıç, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı adına avukat Zekiye Kurt ile Dalgıç'ın avukatı ve yakınları yer aldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını aynen tekrar ettiğini beyan ederek, sanığın 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarını işlediği iddiasıyla, üzerine atılı suçun katalog suçlardan oluşu ve üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tanık beyanları değerlendirildiğinde, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleşmesi ihtimaline karşın darbecilerin oluşturduğu listede Dalgıç'ın, sözde Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanı olarak isminin geçtiği belirtilen mütalaada, sanığın makam odasında yapılan aramalar sonucu incelenen dijital verilerde askeri birliklere gönderilen sıkıyönetim bildirisinin ve sanığın Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanı olarak yer aldığı listenin ele geçirildiği aktarıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından, Cumhurbaşkanlığı adına duruşmaya katılan avukat Zekiye Kurt, mahkeme başkanının savunma için söz hakkı vermesi üzerine, 'Cumhuriyet savcılığının mütalaasına karşı bir diyeceğimiz yoktur. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" diyerek savunmasını tamamladı.

Mahkeme heyetine karşı son savunmasını yapan sanık Bahadır Dalgıç ise, hakkındaki iddiaları reddederek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Dalgıç'ın avukatı da 31 sayfadan oluşan savunma tutanağını mahkeme heyetinin huzurunda sözlü olarak okuyarak sanığın beraatini ve tahliyesini istedi.

Trabzon Adliyesi'nde görülen ve yaklaşık 3 buçuk saat süren duruşmaya, tarafların savunma ve beyanlarının ardından karar vermek üzere ara verildi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme başkanı, sanık Bahadır Dalgıç'ın, mahkemedeki iyi halinden dolayı hakkında istenen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında takdir indirimine gidilerek 'anayasayı ihlal' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kararını açıkladı.

Fatih Yılmaz

