FETÖ sanığı Yılmazer hakkında yakalama kararı

FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına, sanığın yeniden tutuklanması talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmiş ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince itiraz kabul edilerek sanık Mesut Yılmazer hakkında tekrar yakalama kararı verildi.

Diğer yandan bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada sanık Mesut Yılmazer'in FETÖ şüphelisi Ali Fuat Yılmazer'in akrabası olduğu iddia edilmiş ise de sanık Mesut Yılmazer'in Kütahya nüfusuna kayıtlı olduğu, Ali Fuat Yılmazer'in ise Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve taraflar arasında akrabalık ilişkisi bulunmadığı tespit edildi.

Yağmur Yıldız



