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FETÖ sanıklarına hapis cezası

FETÖ sanıklarına hapis cezası
FETÖ sanıklarına hapis cezası

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 2 sanıktan biri hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, FETÖ'nün yurtlarında müdürlük yapan ve ByLock kullanıcısı olduğu anlaşılan ve 2014 yılında Eskişehir Adliyesi önünde örgütün protestolarına katıldığı iddia edilen sanık Rıdvan A. ile avukatı hazır bulundu. Suçlamaları reddederek tahliyesini talep eden sanık, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Mahkeme heyeti tutuklu sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen başka bir FETÖ davasında ise tutuksuz olarak yargılanan sanık İnci T. ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis ile cezalandırıldı.  

Burak Tekin

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