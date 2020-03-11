FETÖ şirketi TARKİM'in 'dokunulmaz' ortağı

Hakkındaki FETÖ dosyasını polis müdürünün amcasına devrettiği köşk ve yengesi üzerinden ulaştırdığı nakit rüşvetle sümen altı ettiren Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın, FETÖ'nün kumpasçı iş adamlarıyla TARKİM bağlantıları deşifre oldu. Taçyıldız'ın babası Abdülkadir Taçyıldız'ın FETÖ sebebiyle el konulan TARKİM'in yönetim kurulu başkanı, kardeşi Furkan Mehmet Taçyıldız'ın yönetim kurulu üyesi, kendisinin de gizli ortağı olduğu belirlendi.

İddiaya göre Ahmet Taçyıldız ve ailesi hakkındaki en önemli bilgi; İbrahim Faruk Bayındır'la olan ilişkisi... Ve o, bunun açığa çıkmasından çok korkuyor. Çünkü İbrahim Faruk Bayındır, FETÖ'nün önemli isimlerinden biriydi ve TARKİM Havacılık Şirketinin sahibiydi. Deniz Baykal ve MHP'ye 2011'de kurulan kaset kumpaslarının perde arkasındaki isimlerden olan Faruk Bayındır, vekillerin görüntülerini “ulkucugazete.com”, “ulkucugazete.net”, “ulkucugazete.org” adlı internet sitelerinde yayımladı. Bayındır, adı geçen sitelerin ismini (domain) almak için kredi kartıyla ödeme yaptı. Faruk Bayındır, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'daki hesabına 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 arasında 609 bin 215 lira para yatırdı. Bunların hepsi çeşitli iddianamelerde yazıldı. Kardeşi Ferhat Bayındır, Ankara Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadede aynı şeyleri söyledi. Karısı Betül Özbey Bayındır, Ekim 2016'de terörizmin finansmanı suçundan yani FETÖ'ye para aktarmaktan tutuklandı.

TABUT İÇİNDE KAÇTI

Faruk Bayındır ismini önemli kılan asıl unsur, TARKİM Havacılık'ın kurucusu olmasıydı. FETÖ'nün havacılık alanındaki şirketi olan TARKİM'e 15 Temmuz'dan sonra el konuldu. Yönetimi TMSF'ye geçti. TMSF, TARKİM bünyesindeki uçakları sattı. Faruk Bayındır da 15 Temmuz'dan hemen sonra bir tabut içinde özel jete bindirilip İngiltere'ye kaçtı.

TMSF'YE DEVREDİLDİ AMA...

Hakkındaki FETÖ dosyasını rüşvetle sildiren Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın ailesi de TARKİM Havacılık'ın ortaklarındandı. Taçyıldız'ın babası Abdülkadir Taçyıldız şirkette yönetim kurulu başkanı, kardeşi Furkan Mehmet Taçyıldız yönetim kurulu üyesiydi. Ahmet Taçyıldız ise gizli ortaktı. Tarkim Global Havacılık, İstanbul Ticaret Odası'na 750892 sicil numarasıyla kayıtlıydı. 2008'de kurulan TARKİM Global Havacılık'ın 15 Temmuz kalkışmasından sonra lisansı iptal edildi. 2017 yılında kayyum atandı. 2018'de de uçakları satıldı. FETÖ sebebiyle el konan şirketin yönetim kurulu başkanına bir şey olmadı.

ORTAĞI FETÖ'NÜN AVUKATI

Faruk Bayındır ve Halil İbrahim Koca, Bora Jet'te Yalçın Ayaslı ile ortaktı. Amerika'da yaşayan Yalçın Ayaslı, sahibi olduğu Bora Jet'i 2016'da (darbe girişiminden sonra) SBK Holding'e sattı. Satıştan kısa süre sonra şirketin faaliyetleri durduruldu. Havayolunu alan şirket (SBK Holding) dolandırıldıkları iddiası ile savcılığa başvurdu. Yürütülen soruşturma sonrası Ayaslı ve Üner hakkında, 253 milyon TL zarara yol açtıkları gerekçesiyle “Nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla ve 3 yıldan 10 yıla hapis istemi ile İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Ayaslı hakkında “FETÖ üyeliği” suçlaması ile ayrı bir soruşturma dosyası açıldı.

ORTAKLARI VE YAKINLARI KAÇTI, ONA BİR ŞEY OLMADI

İbrahim Faruk Bayındır, FETÖ'nün kaset kumpasçısıydı ve örgütün para kasalarından biriydi. Siyaset ve spor dünyasını dizayn etti. Taçyıldızların gizli ortağıydı. 15 Temmuz'dan sonra firar etti. Hâlen ABD'de yaşıyor.

∂ FETÖ avukatı Halil İbrahim Koca da TARKİM'de ortaktı. Taçyıldız ailesinin Koca ile yakın ilişkileri vardı. Halil İbrahim Koca, firar etti. Halen ABD'de yaşıyor.

∂ Ahmet Taçyıldız, Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi Ali Akbulut'un eşinin yeğeniydi. 15 Temmuz'dan sonra birlikte yurt dışına gittiler. Hakkında FETÖ soruşturması açılan Akbulut firari. Hâlen ABD'de yaşıyor.

∂ Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın ortağı olduğu ya da yakın ilişkide bulunduğu birçok kişi FETÖ'nün göbeğindeydi ve firar etti. Taçyıldız ise Emniyet müfettişlerinin tespit ettiği rüşvetle dosyasını kararttı, elini kolunu sallayarak dolaşıyor.

BOYDAKLARA EL KONDU, ONLARA DOKUNULMADI

FETÖ ile irtibatlı bütün şirketlere dokunuldu. Bazılarının mallarına devlet tarafından el kondu. FETÖ'nün para kasası diye adlandırılan Kayseri'de Boydak Holding, TMSF'ye aktarılan şirketlerden biri oldu. Ancak FETÖ'cülerle iş tutan ve hakkında hazırlanan dosyaları sümen altı eden Ahmet Taçyıldız hesap vermedi.