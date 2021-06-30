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FETÖ soruşturmasında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ soruşturmasında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 23 ilde 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladıkları, ayrıca bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan, tamamının daha önceden görevden ilişiği kesilmiş olup bir kısmı hakkında da soruşturma/kovuşturma yürütülmekle birlikte yeni deliller elde edilen ve elde edilen bu delillerin niteliğine göre 51 şüpheliden 39 eski mülki idare amiri ile 1 ‘mahrem imam' olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 23 ilde bugün düzenlenen operasyonla şüphelilerden 22'si yakalanırken, 11 eski mülki idare amiri şüphelinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğ edilmesine karar verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Engin Yağcı
 

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