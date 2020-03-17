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FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş adamı Gurbanoğlu tutuklandı

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş adamı Gurbanoğlu tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş adamı Gurbanoğlu tutuklandı

FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınarak, gece saatlerinde adliyeye sevk edilen Azeri kökenli iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart tarihinde sabaha karşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gurbanoğlu, gece saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli Gurbanoğlu, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Gurbanoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Gurbanoğlu ile aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş kadını Nuray Nurcihan Perker, çıkarıldığı hakimlikçe 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir
 

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