FETÖ şüphelileri saklandıkları evde yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında gözaltı kararı verilen H.Y. ile S.E'nin yakalanması için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında 'Bylock' kullandıkları iddia edilen 2 şüpheli saklandıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 zanlı, cezaevine gönderildi.