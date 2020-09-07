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FETÖ şüphelileri yurtdışına kaçarken yakalandı

FETÖ şüphelileri yurtdışına kaçarken yakalandı
FETÖ şüphelileri yurtdışına kaçarken yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde aralarında futbolda şike davası 2 sanığın da bulunduğu FETÖ üyesi 3 şüpheli, yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü üyelerini yakalamaya yönelik yapılan ortak çalışma kapsamında, illegal yollarla sınırı geçmeye çalışan, daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü İbrahim E., eski komiser yardımcısı Ramazan H.H. ve örgütün mahrem imamı Muhammet E. Keşan'da yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan örgütün mahrem imamı Muhammet E. yakalandığı esnada, H.E. isimli başka bir şahsın adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesini kendilerini yakalayan ekiplere ibraz etti, ancak başka bir fotoğrafın kimlik üzerine yapıştırdığını görevlilerin fark etmesi üzerine şahsa 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan ayrıca işlem yapıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM büro amirliğinde yapılan sorgulanmanın ardından FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan mahkeme karşısına çıkarılan şahıslar, Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi.

Emre Akarca
 

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