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FETÖ şüphelisi 12 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ şüphelisi 12 kişi hakkında gözaltı kararı
FETÖ şüphelisi 12 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ şüphelisi olduğu tespit edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin örgüt bünyesinde talebe mesulü olduğu ve Bank Asya kaydı bulunduğu ifade edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma, ByLock yazışma programını kullanma şeklinde deliller bulunan 12 (sivil) şüpheli hakkında 12.10.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

Engin Yağcı
 

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