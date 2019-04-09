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FETÖ şüphelisi 65 kişiye gözaltı kararı

FETÖ şüphelisi 65 kişiye gözaltı kararı
FETÖ şüphelisi 65 kişiye gözaltı kararı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle, aralarında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf askerlerin de bulunduğu 65 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Tem Şubesi tarafından yapılan operasyonda, FETÖ ile ilgili mahrem yapılanmalar tarafından büfe telefonları ile aranarak irtibat kurulduğu tespit edilen, aralarında çoğunluğu aktif olarak görevde olan Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinde subay (üsteğmen) ve astsubaylarında bulunduğu 41 şahsa yönelik İzmir merkezli Ankara, Manisa, İstanbul, Adana, Balıkesir Konya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 

Ayrıca, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi olan Bylock'u kullandığı ve terör örgütü paralelinde faaliyet gösteren üniversite ve hastanelerde doktor ve öğretim görevlisi olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen 24 şüpheliye yönelik İzmir merkezli Şanlıurfa, Sinop, Diyarbakır, Uşak, Kütahya ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Her 2 operasyonla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.  

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