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FETÖ şüphelisi eski Ege Üniversitesi Rektörü Hoşcoşkun yakalandı

FETÖ şüphelisi eski Ege Üniversitesi Rektörü Hoşcoşkun yakalandı
FETÖ şüphelisi eski Ege Üniversitesi Rektörü Hoşcoşkun yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, 2017 yılından bu yana hakkında yakalama kararı bulunan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Bölümü’nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi eski Ege Üniversitesi Rektörü Hoşcoşkun yakalandı - Tıkla İzle

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 2017 yılında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, bugün tedavi amaçlı Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Bölümü'ne geldi. Hastaneye gelen polis ekiplerince Hoşcoşkun, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hoşcoşkun'un bir süre hastanede tedavisinin süreceği öğrenilirken, tedavisi süresince de kendisine polis ekiplerinin refakat edeceği bilgisi edinildi.

Mustafa İç
 

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