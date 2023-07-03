FETÖ şüphelisi eski Ege Üniversitesi Rektörü Hoşcoşkun yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 2017 yılında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, bugün tedavi amaçlı Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Bölümü'ne geldi. Hastaneye gelen polis ekiplerince Hoşcoşkun, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hoşcoşkun'un bir süre hastanede tedavisinin süreceği öğrenilirken, tedavisi süresince de kendisine polis ekiplerinin refakat edeceği bilgisi edinildi.

Mustafa İç



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