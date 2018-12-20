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FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı!

FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı!
FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı!

Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kadın şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma çerçevesinde, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı verilen Candan S. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerice kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Şüpheli Candan S., emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına adliyeye sevk edildi. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Candan S., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı.  

Mustafa Kaplan

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