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FETÖ Terör Örgütüne 9 İlde Eş Zamanlı Operasyon

FETÖ Terör Örgütüne 9 İlde Eş Zamanlı Operasyon
FETÖ Terör Örgütüne 9 İlde Eş Zamanlı Operasyon

FETÖ Terör Örgütüne 9 İlde Eş Zamanlı Operasyon başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne karşı yürütülen soruşturma kapsamında; ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla arandıkları tespit edilen ve hakkında adli işlem bulunmayan, 6'sı kara kuvvetleri, 6'sı deniz kuvvetleri, 2'si hava kuvvetleri komutanlıklarında, 1 üsteğmen ve 1 astsubay ihraç olmak üzere toplam 14 askeri personelin (2 üsteğmen, 12 astsubay) yakalanmasına yönelik; 12.03.2019 günü saat: 07.30 itibariyle 9 ilde (Balıkesir, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ankara, Düzce, Çankırı, Diyarbakır) olmak üzere eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. 

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