FETÖ TSK yapılanması soruşturması: 43 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheli ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Örgüt içi haberleşmek için ‘örgüt imamı' tarafından ankesör ile sabit hatlardan arananların tespit edilmesi ve itirafçı beyanları ile muvazzaf, emekli, istifa eden ve ihraç edilen askerlerinde bulunduğu 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında, düzenlenen 2 operasyon ile 109 şüpheli yakalanmıştı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliye adreslerinde ulaşılamazken, 2 şüpheli ise koronavirüs hastası olmaları gerekçesiyle işlem yapılamadı. Şüphelilerden 42'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldıkları soruşturma kapsamında 43 şüpheli ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İrem Demir